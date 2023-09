CAN 2027: la CAF justifie le choix du trio Kenya-Ouganda-Tanzanie

-Publicité-

Réuni ce mercredi au Caire en Egypte, la CAF a désigné le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie comme le pays hôte de la CAN 2027. Un choix justifié par le président de l’instance africaine, Patrice Motsepe.

A la surprise générale, la CAF a désigné le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie comme le pays hôte de la phase finale de la CAN 2027. L’instance africaine a retenu le dossier du trio Est-africain au détriment d’autres en course dont celui du duo Nigéria/Bénin ou encore du Sénégal et de la Zambie. Un choix qui n’a pas manqué de faire réagir les observateurs du cuir rond sur le continent, d’autant plus que les Lions de la Téranga étaient donnés favoris pour accueillir cette 36è édition.

Les chefs d’États et la « rotation » de la CAN

Mais pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, c’est notamment l’implication des chefs d’État des pays hôtes concernés qui a fait la différence. « C’est la toute première fois depuis très longtemps que la CECAFA (Conseil des Associations de Football d’Afrique de l’Est et Centrale, ndlr) a accueilli une CAN. La dernière fois, c’était en Éthiopie, en 1976. La beauté de la chose est que si vous vous penchez sur la présentation des faits, nous avons tous les chefs d’États : les présidents Ruto (du Kenya), Museveni (de l’Ouganda) et Mme (Samia Suluhu) Ameir (de la Tanzanie). Ils ont exprimé leur profond engagement à l’égard de cette organisation », a justifié le dirigeant Sud-africain dans des propos rapportés par Afrik Foot.

« Je suis très fier lorsque des pays s’unissent. On n’a jamais été aussi unis et le football nous a unis. Il y a beaucoup d’enthousiasme qui nous rend tous fiers en tant qu’Africains. La CAN 2027 sera un grand succès », a-t-il assuré par la suite. Mais l’engagement des chefs d’Etat de la Corne de l’Afrique n’est pas le seul facteur qui a joué en faveur du trio Est-africain. La rotation de la CAN, tant prônée, a également fait pencher la balance:

« Nous ne voulons pas que la CAN se tienne seulement dans une zone. Nous voulons adopter une stratégie de rotation pour contribuer au développement et à la croissance du football dans les différentes zones, a développé Motsepe. (…) J’aimerais que la CAN se déroule dans ces pays. Nous serons tous fiers.» Reste désormais à relever le défi des infrastructures sportives. A ce jour, le trio possède un seul stade aux standards CAF-FIFA…

