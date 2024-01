CAN 2024 : Salah sauve l’Egypte de la noyade face au Mozambique

-Publicité-

Les Pharaons de Mohamed Salah ont fait match nul dimanche face au Mozambique pour leur entrée en lice dans le groupe B de la CAN 2024 (1-2). Le septuple champion a égalisé sur un penalty de Salah dans le temps additionnel.

Après les débuts réussis de la Côte d’Ivoire ce samedi en ouverture de la CAN 2023, l’Égypte, l’un des autres grands favoris de la compétition, faisait son entrée en lice ce dimanche. Opposés à une équipe du Mozambique modeste mais accrocheuse, les Pharaons avaient à cœur de bien rentrer dans leur tournoi dans le sillage d’un Mohamed Salah en grande forme. Dans cet état d’esprit dès les premières secondes de jeu, la bande à Rui Vitoria n’a pas trainé. Sur un centre venu de la gauche, Mostafa Mohamed a profité de la frappe ratée de Salah pour tromper le gardien adverse (1-0, 2e). Sereins, les Égyptiens étaient alors proches de doubler la mise mais Trezeguet a heurté le poteau sur sa frappe limpide (25e). Néanmoins, les Os Mambas ont montré des prémices d’une révolte sur plusieurs opportunités (18e, 36e). C’est finalement au retour des vestiaires que les joueurs mozambicains ont totalement renversé la situation, en trois minutes, en se montrant bien plus incisifs qu’une Égypte oisive.

Alors que Witi a égalisé d’une tête puissante (1-1, 55e), c’est Clésio, entré en seconde période, qui a donné l’avantage aux siens en se frayant un chemin dans la défense égyptienne (2-1, 58e). Combatifs et solidaires face aux vagues égyptiennes, les joueurs du Mozambique ont alors tenu bon et pensaient aller chercher cette victoire de prestige pour parfaitement lancer leur CAN. Pourtant, dans les derniers instants du temps additionnel, l’Égypte a bénéficié d’un penalty suite à un contact de Macandza sur Mostafa Mohamed. Parfois défaillant mentalement dans l’exercice, l’attaquant de 31 ans n’a pas tremblé et a permis à son pays d’arracher le nul à l’aide du poteau (2-2, 90+6e). La nation la plus titrée de l’histoire du tournoi devra montrer bien plus dans les prochains matches pour tenir son rang et aller chercher son billet pour les huitièmes de finale. Premiers éléments de réponse ce jeudi contre le Ghana (21h).