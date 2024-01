CAN 2023 : voici les sept joueurs les plus attendus en Côte d’Ivoire

-Publicité-

Les footballeurs les plus renommés du continent se réuniront pour la Coupe d’Afrique des nations 2024 en Côte d’Ivoire. Découvrez les sept joueurs, l’espoir de millions de fans pour cette CAN.

La question de qui dominera le football africain dans les années à venir est sur toutes les lèvres alors que la 34e CAN approche avec les meilleurs talents concentrés sur la finale du 11 février 2024 au stade Alassane Ouattara à Abidjan. Avant le début des festivités en Côte d’Ivoire, voici le portrait des sept joueurs les plus attendus de cette compétition.

Sadio Mané, le héros national

Le champion en titre et le joueur exceptionnel de la dernière compétition au Cameroun méritent une reconnaissance spéciale. Sadio Mané, qui détient le record du meilleur buteur de l’histoire du Sénégal avec 40 buts, incarne véritablement la force motrice des Lions.

À l’âge de 31 ans, cet attaquant demeure la figure emblématique et l’atout majeur de l’équipe dirigée par Aliou Cissé. Il y a deux ans, il a guidé son pays vers la victoire tant espérée à Yaoundé contre l’Égypte, marquant ainsi un premier triomphe historique.

Actuellement joueur à Al-Nassr (Arabie saoudite), après avoir connu six saisons exceptionnelles à Liverpool suivies d’un passage plus mitigé au Bayern Munich, Sadio Mané nourrit l’ambition de conserver le titre continental.

Victor Osimhen, l’arme létale du Nigeria pour la CAN 2024

Il a raté la Coupe d’Afrique des Nations 2022 à cause de multiples fractures au visage et d’un test positif au Covid-19 avant le tournoi. Cette fois, Victor Osimhen sera bel et bien là. Son arrivée en Côte d’Ivoire est marquée par un nouveau statut.

Ancien joueur de Lille, il a connu un immense succès à Naples, remportant deux saisons majeures, notamment la dernière où il a été sacré champion d’Italie et meilleur buteur de la Serie A avec 26 buts marqués. Devenu l’un des attaquants les plus redoutables au monde, le Super Eagle attirera tous les regards en Côte d’Ivoire, alors que le Nigeria vise les premières places.

Yassine Bounou, le gardien de l’espoir marocain

Lors de la mémorable Coupe du monde 2022, Yassine Bounou s’est distingué au sein de l’équipe des Lions de l’Atlas. Sa performance remarquable s’est illustrée par sa capacité à préserver sa cage inviolée contre des équipes redoutables telles que la Belgique, l’Espagne et le Portugal lors du tournoi au Qatar.

Bounou a brillé particulièrement contre l’Espagne, repoussant deux tirs. Ce gardien marocain a ainsi démontré le talent qui l’a positionné parmi les meilleurs gardiens de Liga, évoluant pour le Séville FC. Son parcours au sein de ce club lui a permis de remporter à deux reprises la Ligue Europa en trois ans.

C’est donc naturellement que le Maroc aborde la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire en tant que favori. Le sélectionneur Walid Regragui place évidemment de grands espoirs en Yassine Bounou pour aider l’équipe à remporter cette compétition tant convoitée par les Marocains depuis 48 ans.

Sébastien Haller, l’espoir ivoirien

En 2022, l’histoire de Sébastien Haller a profondément secoué le monde du football. Après avoir été fraîchement recruté par le Borussia Dortmund, il a interrompu sa carrière pendant quelques mois pour traiter un cancer.

Une fois guéri et de retour sur les terrains depuis un an, l’attaquant a du mal à retrouver son brillant jeu qu’il avait à l’Ajax Amsterdam. À Dortmund, il a perdu sa place de titulaire et n’a pas performé autant (ayant joué 14 matchs toutes compétitions confondues et marqué deux buts en Coupe d’Allemagne cette saison). La Coupe d’Afrique des Nations organisée dans son pays peut représenter une opportunité pour lui de retrouver son meilleur niveau.

Riyad Mahrez, le leader de l’Algérie en quête de revanche

L’année 2022 a été particulièrement difficile pour l’Algérie. Malgré leur titre de champions d’Afrique en 2019, l’équipe nationale a été éliminée dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun. Ensuite, ils ont perdu leur chance de participer à la Coupe du Monde au Qatar dans les derniers moments du match contre les Lions indomptables.

Ces deux échecs ont été très décevants pour le capitaine Mahrez, même s’il a eu plus de succès au sein de son club, Manchester City, remportant le triplé Premier League-Coupe-Ligue des champions lors de sa dernière saison là-bas. Maintenant chez Al-Ahli en Arabie saoudite depuis l’été 2023, Riyad Mahrez est déterminé à prouver que l’équipe nationale algérienne, les Fennecs, a toujours la motivation nécessaire et à effacer la déception de l’année 2022.

Serhou Guirassy, l’attaquant guinéen qui ne cesse de marquer

Il s’agit de l’une des nouvelles attractions de la saison 2023-2024, jouant un rôle clé dans la brillante performance du VfB Stuttgart en Bundesliga. En Allemagne, Serhou Guirassy est en pleine forme, suscitant un grand engouement en Guinée, où l’espoir d’une participation exceptionnelle à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) grandit.

Avec 10 buts marqués lors des cinq premiers matchs, ce joueur de 27 ans a maintenu un niveau exceptionnel jusqu’à sa blessure aux ischio-jambiers fin octobre. Cette blessure a interrompu sa série impressionnante, mais Serhou Guirassy a retrouvé sa forme en décembre, juste à temps pour faire ses débuts tant attendus à la CAN.

Égypte : Mohamed Salah, la quête d’un Graal

Mohamed Salah, couronné roi en Angleterre avec Liverpool après avoir remporté la Premier League et la Ligue des champions, continue de poursuivre son désir de succès avec l’équipe nationale égyptienne, les Pharaons. Malgré une carrière internationale débutée en 2011, l’attaquant n’a pas connu les victoires prestigieuses de l’Égypte au début des années 2000.

Au contraire, il a subi deux défaites en finale : d’abord contre le Cameroun en 2017, puis face au Sénégal lors de la dernière édition. À l’âge de 31 ans, en tant que capitaine de l’équipe égyptienne, Salah est déterminé à ne plus manquer l’opportunité de marquer l’histoire de son pays. Le buteur mettra tout en œuvre pour enfin remporter la Coupe d’Afrique des Nations, un trophée qui lui échappe depuis si longtemps.