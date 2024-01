CAN 2023: Victor Osimhen aligné d’entrée, les compos officielles de Nigéria-Guinée-Bissau

-Publicité-

Le Nigéria affronte la Guinée-Bissau ce lundi soir (18 heures, GMT+1), dans le cadre de la 3è journée du groupe A de la CAN 2023. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Le Nigeria affrontera la Guinée-Bissau ce lundi soir au Stade Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, pour son troisième et dernier match du groupe A de la CAN 2023. Après un nul 1-1 lors de leur match d’ouverture contre la Guinée Equatoriale dimanche dernier, les hommes de José Peseiro ont fait preuve de résilience et de détermination, remportant une victoire cruciale contre la Côte d’Ivoire lors de leur deuxième match de groupe jeudi.

Les Super Eagles ont disposé des Eléphants sur le score de 1-0, grâce notamment à Victor Osimhen élu homme du match de ce duel plaisant disputé au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé. Et l’attaquant de Naples promet la même détermination et la même rigueur contre les Djurtus qui visent leur première victoire dans ce tournoi.

Ci-dessous, les compositions des deux équipes :