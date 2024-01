CAN 2023 : un internaute ivoirien appelant au boycott arrêté

-Publicité-

En Côte d’Ivoire, un individu appelant au boycott de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) a été arrêté par la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC) le 5 janvier 2024.

Identifié sous le pseudonyme « Likakuru Likakara » sur Facebook, cet internaute a diffusé des messages préjudiciables à l’image de la CAN 2023 et encourageant à la violence. Face à la sévérité de ces messages, une enquête a été lancée pour le localiser et le mettre sous les verrous.

En effet, les efforts conjoints de la PLCC et du Laboratoire de Criminalistique Numérique (LCN) ont conduit à l’arrestation de cet individu, nommé SA, à Adzopé, une localité située au sud de la Côte d’Ivoire, à 105 km d’Abidjan. Durant l’interrogatoire, SA a avoué être l’auteur des publications litigieuses. Il a expliqué son intention de divertir son audience tout en dénonçant la possible hausse du prix de l’électricité, susceptible d’entraîner une augmentation des prix dans d’autres secteurs.

À la suite, il a présenté ses excuses et plaidé son ignorance quant aux conséquences légales de ses publications, affirmant son soutien à une CAN 2023 réussie et paisible. Cependant, SA a été présenté devant le parquet pour incitation à la violence et perturbation de l’ordre public via un système informatique.