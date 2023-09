CAN 2023 (Q): Victor Osimhen, Sadio Mané…, le classement des meilleurs buteurs des éliminatoires

La sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 (qui s’achève ce mardi) a profondément impacté le classement des buteurs, qui a connu de grands changements. En tête du tableau, Victor Osimhen mène la danse devant Patson Daka et Sadio Mané.

La sixième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 tire à sa fin, avec deux rencontres cruciales encore à venir : Guinée-Bissau contre Sierra Leone ce lundi, suivi du Cameroun contre le Burundi mardi. Alors que l’excitation monte en flèche, 22 des 24 équipes participantes à la CAN en Côte d’Ivoire ont déjà validé leurs billets.

Dans la course effrénée au titre de meilleur buteur de ces éliminatoires, c’est l’attaquant nigérian Victor Osimhen qui trône au sommet, devançant les stars Sadio Mané et Mohamed Salah.

Il ne reste plus que deux places précieuses à pourvoir pour compléter le contingent final des 24 équipes qui auront l’honneur de participer au tournoi ivoirien. Les rencontres décisives opposant la Guinée-Bissau à la Sierra Leone et le Cameroun au Burundi clôtureront en apothéose cette sixième journée éliminatoire entamée le 6 septembre dernier.

Cette journée a été marquée par un festival de buts, notamment avec la victoire dévastatrice du Nigeria sur Sao Tomé et Principe, avec un score ahurissant de 6-0. L’attaquant vedette des Super Eagles, Victor Osimhen, a réalisé une performance sensationnelle en inscrivant un triplé lors de ce match explosif. Avec un total de 10 buts à son actif au cours de ces éliminatoires, l’attaquant de Naples s’octroie la première place du classement des meilleurs buteurs de ces éliminatoires.

Voici le classement des meilleurs buteurs des éliminatoires :

Victor Osimhen Nigéria 10 buts

Patson Daka Zambie 5 buts

Sadio Mané Sénégal 5 buts

Mafouta Centre-Afrique 5 buts

Msakni Tunisie 5 buts

Dango Ouattara Burkina-Faso 4 buts

Peter Shalulile Namibie 4 buts

Mohamed Amoura Algérie 3

Ahoueke Steeve Kevin Denkey Togo 3 buts

Kamory Doumbia Mali 3 buts

