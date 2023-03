CAN 2023 (Q): « Nous étions meilleurs que l’Angola », Chris Hughton réagit à la victoire ghanéenne

Chris Hughton a réagi à la courte victoire des Black Stars face à l’Angola (1-0) jeudi, en 3è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et le sélectionneur du Ghana estime que les siens auraient pu mieux faire.

Le Ghana a signé jeudi sa deuxième victoire dans les éliminatoires de la CAN 2023. Les Black Stars ont effet battu l’Angola (1-0), jeudi, à l’occasion de la troisième journée des phases qualificatives. Buteur à la 96e minute, l’attaquant de Bournemouth, Antoine Semenyo, aura été le héros du jour pour la première du nouveau sélectionneur Chris Hughton. Avant la manche retour lundi à Luanda, les Ghanéennes prennent ainsi trois points d’avance sur le duo composé de l’Angola et de la Centrafrique, relancée par son carton à Madagascar (3-0) un peu plus tôt.

En conférence de presse d’après-match, Chris Hughton a félicité les siens pour les trois points pris. Pour le coach ghanéen, la victoire de ses poulains n’était pas volée, au vue de la prestation des Black Stars. « Le football africain n’est pas différent du football de n’importe où, si vous jouez assez bien, vous avez la chance de gagner. Si vous marquez des buts dans le jeu, vous pouvez vous mettre la pression. Probablement, notre performance était correcte, je pense qu’au final, nous le méritons, nous étions meilleurs que l’Angola, pas tellement plus, mais nous étions meilleurs », a déclaré le technicien irlandais.