CAN 2023 (Q): le gardien ghanéen Wollacott forfait face à la Centrafrique

Le gardien de but ghanéen, Joseph Wollacott, va manquer la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023 face à la Centrafrique, alors que le portier s’est blessé à la cuisse la semaine dernière.

Joseph Wollacott ne sera pas au rendez-vous de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024 en Côte d’Ivoire). Le gardien de but est forfait pour la rencontre face à la République centrafricaine en septembre prochain. La raison? Une blessure musculaire contractée en club.

Le joueur de 26 ans faisait ses débuts avec Hibernian lors du match de qualification de l’UEFA Conference League contre l’équipe andorrane de l’Inter d’Escaldes la semaine dernière. Il a cependant été remplacé seulement 18 minutes après le début du match après s’être blessé à la cuisse. Un coup dur pour le Black Star qui sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

« Il a passé un scanner mais nous n’avons pas encore eu les résultats de l’examen. Plus que probablement, dans le meilleur des cas, ce sera une déchirure musculaire. Dans le pire des cas, cela impliquera également un tendon. Au minimum, d’après toutes les informations que j’ai, il sera exclu pendant six semaines mais ça pourrait être pire que ça », a déclaré Lee James, l’entraîneur d’Hibernian.

Une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Chris Hughton, qui ne pourra pas compter sur son gardien de but pour la rencontre décisive face à la RCA, le 7 septembre prochain. Menacé dans le groupe E par l’Angola et la Centrafrique qui sont en embuscade avec respectivement 1 et 2 points de moins que les Black Stars, le Ghana doit impérativement éviter la défaite face aux Fauves pour valider son billet pour le voyage en terre ivoirienne.

