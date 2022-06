CAN 2023 (Q): la Namibie et le Burundi dos à dos

La Namibie recevait le Burundi ce samedi après-midi à Soccer City en Afrique du Sud dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et à l’arrivée, les deux équipes se sont séparées sur un score nul (1-1).

La première journée des éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivait ce samedi avec une rencontre entre la Namibie et le Burundi à Soccer City en Afrique du Sud. Logé dans le groupe C composé de trois membres avec le Cameroun (le Kenya étant disqualifié), les deux équipes se devaient de gagner pour prendre la tête de la poule. Mais à l’arrivée, les deux formations se sont quittées sur un score nul (1-1).

Dans une rencontre assez équilibrée, ce sont les Brave Warriors qui ont lancé les hostilités avec l’ouverture du score en début de partie. Peter Shalulile sur une belle action collective a donné l’avantage à son équipe à la 10è minute (1-0). Un score que les locaux conserveront jusqu’en fin de rencontre avant de concéder l’égalisation à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Bonfils-Caleb sur une nouvelle offensive des Hirondelles va remettre les deux équipes à égalité pour le plus grand bonheur du banc burundais. Score final: 1-1.

Les deux équipes se partagent donc la tête de la poule C devant le Cameroun qui ne disputera pas la première journée de ces phases qualificatives de la CAN 2023 suite au forfait du Kenya. Après le match amical contre les locaux à Bepanda, les médaillés de bronze de la dernière CAN 2021 se rendront à Dar es Salaam pour affronter le Burundi dans le cadre de la deuxième journée.