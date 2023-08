CAN 2023 (Q): la liste du Sénégal face au Rwanda sans Sadio Mané

La sélection sénégalaise a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le déplacement au Rwanda en septembre prochain, dans le cadre de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Plusieurs cadres des Lions de la Téranga sont écartés du groupe.

Le Sénégal affrontera le Rwanda le 9 septembre prochain à Kigali, dans le cadre de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une rencontre sans enjeu pour les Lions de la Téranga, déjà qualifiés et assurés de finir premier de leur groupe. Pour ce match, la liste des joueurs convoqués est sortie. Un groupe très remanié avec l’absence de plusieurs cadres.

En effet, comme l’indique la Fédération sénégalaise de football (FSF), cette liste est constituée de joueurs des moins de 20 ans, vainqueurs de la CAN de leur catégorie et de ceux qui ont gagné le Championnat d’Afrique des nations (CHAN). L’équipe convoquée est composée de quatre gardiens de but, de dix défenseurs, de sept milieux de terrain et de dix attaquants.

Elle sera conduite par les entraîneurs de l’équipe nationale des moins de 20 ans, Malick Daff, et de celui des Lions locaux, Pape Bouna Thiaw. Le regroupement aura lieu à Thies à partir du 31 août 2023, selon la FSF.

Une autre liste face à l’Algérie

D’après la FSF, le sélectionneur national Aliou Cissé dévoilera vendredi une nouvelle liste pour le match amical face à l’Algérie, prévu le 12 septembre prochain au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Un choc qui tient visiblement à cœur les autorités locales qui ont décidé de laisser au repos les cadres de l’équipe pour le déplacement au Rwanda. Ainsi donc, Sadio Mané et sa bande resteront à Dakar pour préparer ce duel face au Fennecs.

La liste du Sénégal contre le Rwanda

Gardiens : Papa Mamadou Sy (Rfc Seraing), Abdoulaye Diakhate (Asc Jaraaf), Marco Diouf (Teungueth Fc), Prince Aly Gueye (Stade De Mbour).

Défenseurs : Ousmane Diouf (Al Hilal Club), Junior Marc A. Mendy (Guediawaye Fc), Cheikh Oumar Ndiaye (Rfc Seraing), Seydou Sano (Al-Gharafa Sc), Mamadou Sane (Aris Limassol), Mouhamed Welle (Asc Jaraaf), Souleymane Basse (Valenciennes Fc), Mohamed Camara (Casa Sport), Cheikh Tidiane Sidibe (Azam Fc), Woula Massire Sane (Stade De Mbour)

Milieux : M. Lamine Camara (Rs Berkane), Moussa Ndiaye (Asc Jaraaf), Samba Lele Diba (Servette Fc), Daouda Diongue (Af Darou Salam), Alpha Amadou Toure (Génération Foot), Ousmane Kane (As Douanes), Papa Demba Diop (Sv Zulte Waregem)

Attaquants : Cheikh Tidiane Sabaly (Fc Metz), Amara Diouf (Génération Foot), Papa Amadou Diallo (Fc Metz), Samba Diallo (Dynamo Kiev), Pape Berth Mboup (Asc Jaraaf), Ibrahima Seck (Us Gorée), Bouly Junior Sambou (Wydad Ac), Idrissa Gueye (Génération Foot), Souleymane Faye (Real Betis), Cheikh Ibra Diouf (Guédiawaye Fc)

📋 La liste des joueurs convoqués par les coachs Pape Thiaw et Malick Daf en perspective de la rencontre Senegal-Rwanda, comptant pour la 6e journée des éliminatoires des la CAN 2023.



Le regroupement aura lieu à Thies à partir du 31 août 2023. pic.twitter.com/AqvLeiesKV — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) August 30, 2023

