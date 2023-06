CAN 2023 (Q): la liste du Mali face au Congo, sans plusieurs tauliers

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce lundi par la Fédération malienne de football, le sélectionneur des Aigles, Eric Chelle, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Congo. Plusieurs cadres de l’équipe manquent à l’appel.

Le Mali a aussi dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Aigles affronteront le Congo le 18 juin prochain à Brazzaville. Le sélectionneur Eric Chelle a fait appel à 28 joueurs pour le déplacement en terre congolaise.

Les têtes d’affiche Amadou Haidara (Leipzig, Allemagne) et Hamari Traoré (Rennes, France) sont bien présentes, tout comme quatre revenants, rappelés par le technicien franco-malien: le gardien Ibrahim Mounkoro (TP Mazembe, RD Congo), les défenseurs Almamy Touré Eintracht Francfort, Allemagne) et Mamadou Traoré (Vojvodina, Serbie), et les avant-centres Ibrahima Koné (Lorient, France) et El Bilal Touré (Almeria, Espagne).

- Publicité-

Eric Chelle ne pourra cependant pas compter sur Abdoulaye Doucouré, récemment auteur du but du maintien d’Everton en Premier League mais qui serait en froid avec la sélection. Les tauliers, Yves Bissouma (Tottenham), blessé, et Moussa Djenepo, en manque de temps de jeu à Southampton, manqueront également à l’appel.

Pour rappel, le Mali est premier du groupe G avec 9 points, à trois unités du Congo (6 points), à égalité avec la Gambie. Le Soudan du Sud ferme la marche avec 3 points. Les Maliens doivent éviter la défaite face aux Diables Rouges pour ne pas compromettre leur chance de décrocher leur billet pour le voyage en Côte d’Ivoire.

La liste du Mali contre le Congo

Gardiens : Ismaël Diawara (Malmö, Suède), Ibrahim Mounkoro (TP Mazembe, RDC), Djigui Diarra (Young Africans, Tanzanie)

- Publicité-

Défenseurs : Hamari Traoré (Real Sociedad, Espagne), Massadio Haidara (RC Lens, France), Almamy Touré (Francfort, Allemagne), Mamadou Fofana (Amiens, France), Amadou Danté (Sturm Graz, Autruche), Boubacar Kiki Kouyaté (Montpellier, France), Mamadou Traoré (Vojvodina, Serbie)

Milieux de terrain : Diadié Samassekou (Olympiacos, Grèce), Mohamed Camara (AS Monaco, France), Lassana Coulibaly (Salernitana, Italie), Aliou Dieng (Al Ahly, Egypte), Kamory Doumbia (Reims, France), Ismael Coulibaly (Sheffield United, Angleterre), Amadou Haidara (Leipzig, Allemagne), Cheick Doucouré (Crystal Palace, Angleterre), Adama Noss Traoré (Hull City, Angleterre)

Attaquants : Adama Malouda Traoré (Ferencvaros, Hongrie), Moussa Doumbia (Sochaux, France), Boubacr Traoré (Monastir), Fousseni Diabaté (Partizan, Serbie), Sekou Koita (Salzburg, Autriche), Nene Dorgeles (Westerlo, Belgique), El Bilal Touré (Almeria, Espagne), Ibrahim Koné (Lorient, France)

Articles similaires