CAN 2023 (Q): la liste du Cameroun face au Burundi avec André Onana et Clinton N’jie

Le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a dévoilé ce mardi sa liste des joueurs retenus pour le match face au Burundi en septembre prochain, en éliminatoire de la CAN 2023. André Onana et Clinton N’jie font leur retour dans le groupe.

Les médiatisations à n’en point finir, avec l’implication personnelle de Paul Biya et son gouvernement, ont finalement porté leurs fruits. André Onana est de retour dans la tanière des Lions Indomptables. Le gardien de but camerounais figure sur la liste des joueurs convoqués par Rigobert Song pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023, dont la phase finale aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire.

Dans cette liste de 24 joueurs communiquée ce mardi par le sélectionneur du Cameroun, on remarque aussi la présence de plusieurs revenants. C’est le cas de Clinton N’jie, Samuel Oum Gouet, Gaël Ondoua et Harold Moukoudi qui signent leur retour en sélection. A noter aussi la première convocation de Régis François Mughe, le jeune ailier de 19 ans de l’Olympique de Marseille. En revanche, pas de Nicolas N’koulou, Martin Hongla, Jean Charles Castelleto et Ignatius Ganago, non appelés par Rigobert Song.

Second du groupe C avec 4 points, le Cameroun est au coude-à-coude avec le Burundi, 4 unités également au compteur. Un match nul permettrait aux Lions Indomptables de valider leur ticket pour le voyage en terre ivoirienne.

La liste du Cameroun face au Burundi:

