CAN 2023 (Q): la liste des Guépards du Bénin face aux Lions du Sénégal

Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, était ce mardi en conférence de presse dans les locaux du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et le technicien franco-allemand a dévoilé sa liste des Guépards retenus pour la rencontre face au Sénégal, comptant pour la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

A l’instar de ses paires sur le continent, le Bénin sera également au rendez-vous des éliminatoires de la CAN 2023 du mois de juin. Les Guépards affronteront les Lions de la Téranga, le 17 prochain au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une rencontre cruciale pour les Béninois qui doivent éviter la défaite pour continuer à espérer valider leur ticket pour le voyage en Côte d’ivoire.

Un gros défi pour le sélectionneur national Gernot Rorh, sans doute son tout premier sur le banc de l’équipe nationale. Et pour atteindre cette mission dantesque, le technicien franco-allemand a fait appel à l’ensemble de ses meilleurs joueurs. Dans cette liste, on retrouve les éternels habitués dont Saturnin Allagbè, Cebio Soukou, Cédric Hountondji, Jodel Dossou ou encore Khaled Adenon. Convoqués pour la première fois lors du dernier rassemblement en Avril dernier, les jeunes pousses, brillants à la CAN U20 en Egypte, sont également retenus. A noter aussi la présence d’Andréas Hountondji, l’attaquant de l’Us Orléans en national en France, qui a récemment dit « oui » à l’équipe nationale.

La liste du Bénin face au Sénégal

Vainqueur du Rwanda sur tapis vert pour le match de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023, selon la dernière décision de la CAF, le Bénin revient à la deuxième place au classement dans le groupe L, devant le Mozambique mais à égalité de point avec les Mambas (4 points). Avec désormais leur destin entre leur main, les Guépards n’auront plus qu’à faire de bons résultats lors des deux dernières journées pour être parmi les qualifiés pour la grande messe continentale. Notamment contre les champions d’Afrique en titre, déjà qualifiés pour cette CAN ivoirienne.

Avec un effectif truffé de joueurs évoluant dans les plus grands champions européens, les Lions de la Téranga partent largement favoris face aux Béninois qui courent toujours derrière leur première victoire sur le terrain dans ces éliminatoires. Mais pour Gernot Rohr, une victoire contre les champions d’Afrique en titre n’est pas impossible.

