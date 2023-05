CAN 2023 (Q): la liste de l’Algérie avec Riyad Mahrez

Le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour la trêve internationale du mois de juin. Les Fennecs affronteront l’Ouganda en éliminatoire de la CAN 2023 et la Tunisie en amical.

L’Algérie sera également au rendez-vous de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui se déroulera au mois de juin à travers l’Afrique. Les Fennecs affronteront l’Ouganda le 18 juin à Douala au Cameroun. Une rencontre non moins importante pour les Algériens, déjà qualifiés pour la phase finale et assurés de finir premiers de la poule F, mais qui chercheront à réaliser un sans faute dans ces éliminatoires. Surtout que le géant magrébin a un autre rendez-vous, 48 heures plus tard avec la Tunisie à Annaba, en amical.

Deux duels pour lesquels le sélectionneur national Djamel Belmadi a dévoilé sa liste des joueurs retenus. Le technicien qui poursuit sa politique de renouvellement générationnel, a encore fait appel à de nouveaux talents . En plus de Chaïbi, Hadjam, Bouanani et Guitoun, tous convoqués pour la première fois en mars et rappelés, le coach des vainqueurs de la CAN 2019 a convoqué 4 autres nouveaux joueurs.

Parmi ceux-ci, on retrouve le Lyonnais et l’ancien international français Houssem Aouar, qui va enfin avoir l’opportunité de représenter le pays de ses parents, la révélation d’Angers Himad Abdelli, ainsi que le gardien Oussama Benbot et l’attaquant Aymen Mahious ( meilleur buteur du CHAN 2022), tous deux finalistes de la Coupe de la Confédération avec l’USM Alger.

En ce qui concerne les absences, on remarque que Raïs M’Bolhi n’est pas convoqué pour la deuxième fois consécutive, ce qui laisse supposer une possible fin de carrière internationale pour le gardien algérien. Rayan Aït Nouri, qui a fait ses débuts en mars mais qui a eu peu de temps de jeu à Wolverhampton, est également absent, tout comme Youcef Belaïli, qui n’a plus joué depuis son départ précipité de l’AC Ajaccio. Bennacer est quant à lui blessé pour de nombreux mois, tandis qu’Atal est de retour à l’infirmerie. En difficulté également à Nantes, Andy Delort est exclu du groupe.

Aux côtés des joueurs cadres tels que Mahrez, Slimani, Mandi, Bensebaini et Bounedjah, on note les retours de Loucif, Lekhal et Benrahma, qui a réalisé une saison intéressante avec West Ham et qui était vivement réclamé par les supporters.

La liste de l’Algérie face à l’Ouganda et la Tunisie:

