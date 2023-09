CAN 2023 (Q): la liste de la Tunisie face au Botswana et l’Egypte

Le sélectionneur national de la Tunisie, Jalel Kadri, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le rassemblement de septembre 2023. Un groupe de 26 Aigles de Carthage avec un revenant.

La Tunisie va également animer la trêve internationale de septembre 2023. Les Aigles de Carthage affronteront le Botswana le 7 de ce mois au stade de Radès, en 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023, avant de se mesurer à l’Égypte au Caire le 12 lors d’un match amical de prestige. Le sélectionneur national, Jalel Kadri, a dévoilé jeudi la liste des 26 joueurs qui prendront part à ces rencontres.

En l’absence de véritables enjeux, les siens étant déjà qualifiés pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations, le technicien tunisien a donné leur chance à trois nouveaux binationaux. Il s’agit de Sami Chouchane, Elias Saad et Anas Haj Mohamed. À seulement 19 ans, le premier cité évolue avec la réserve de Brighton.

- Publicité-

Le milieu de terrain a été autrefois le coéquipier du prometteur Hannibal Mejbri à l’AC Boulogne Billancourt, et cette année, il a brillé à la Coupe d’Afrique des Nations U20 ainsi qu’à la Coupe du Monde U20. L’ailier Elias Saad, quant à lui, est né en Allemagne et évolue au St. Pauli, tandis qu’Anas Haj Mohamed évolue à Parme en Italie.

Aux côtés de ces nouveaux visages, on remarque la présence de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Hamza Rafia, qui n’avait plus été appelé en équipe nationale depuis la CAN 2021. Ses belles prestations en début de saison avec Lecce lui ont valu ce retour dans le nid des Aigles tunisiens. En revanche, les mondialistes Drager et Anis Ben Slimane ont été laissés de côté, tout comme Khaoui et Laabidi.

Les cadres de l’équipe, tels que Msakni, Talbi, Laidouni et Skhiri, sont bien entendus de la partie pour ces deux rencontres qui promettent d’ajouter une touche d’excellence à la préparation de la Tunisie pour la CAN 2023 dont la phase finale est prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire.

- Publicité-

La liste de la Tunisie contre le Botswana et l’Egypte

Gardiens : Aymen Dahmene (Al Hazem), Bechir Ben Said (US Monastirienne), Mouez Hassen (Club Africain).

Défenseurs : Alaa Ghram (CS Sfaxien), Ali Abdi (Caen), Ali Maaloul (Al Ahly), Montassar Talbi (Lorient), Nader Ghandri (Ajman), Oussema Haddadi (Greuther Fürth), Wajdi Kechrida (Atromitos), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Yann Valery (Angers).

Milieux de terrain : Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort), Hannibal Mejbri (Manchester United), Hamza Rafia (Lecce), Aissa Laidouni (Union Berlin), Mohamed Ali Ben Romdhane (Ferencvaros), Samy Chouchane (Brighton).

- Advertisement -

Attaquants : Ali Youssef (BK Häcken), Anas Haj Mohamed (Parma), Elias Achouri (FC Copenhague), Elias Saad (St. Pauli), Haythem Jouini (Stade Tunisien), Omar Layouni (BK Häcken), Sayfallah Ltaief (Winterthour), Youssef Msakni (Al Arabi).

🔴⚪ OFFICIEL : La liste des joueurs sélectionnées pour les matchs face au Botswana et à l'Egypte (7 et 12 septembre prochain).



(📸 FTF)#Tunisie 🇹🇳 pic.twitter.com/9en2sgunQ1 — Tunisie Football (@tunisiefootball) August 31, 2023

Articles similaires