CAN 2023 (Q): la liste de la Centrafrique face au Ghana, sans Kondogbia

L’heure de la bataille décisive a sonné pour les Fauves de la République Centrafricaine, qui se préparent à affronter les puissants Black Stars du Ghana dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Le sélectionneur Raoul Savoy a convoqué une escouade de 24 talentueux Centrafricains pour cette confrontation cruciale, mais une grande absence se fait ressentir.

Le Ghana et la République Centrafricaine se livreront un duel épique le 7 août prochain à Kumasi, dans le but de décrocher l’une des précieuses places pour le tournoi qui se tiendra en Côte d’Ivoire. Dans cette quête, Raoul Savoy a fait appel à un groupe de 24 joueurs, avec le retour de Louis Mafouta. L’attaquant, classé troisième meilleur buteur des éliminatoires avec 4 buts, se positionne juste derrière Sadio Mané (5 buts) et Victor Osimhen (7 buts).

Les Fauves vont cependant être privés de leur capitaine Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, véritable fer de lance de la sélection, a été contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure au genou. Cette absence se fera ressentir durant tout le mois de septembre, laissant le sélectionneur Raoul Savoy avec la difficile tâche de composer son groupe sans son leader emblématique.

Au classement du groupe E des éliminatoires, le Ghana occupe actuellement la première place avec 9 précieux points, tandis que la République Centrafricaine se trouve à la troisième position avec 7 points. La confrontation à venir promet d’être épique, avec les Fauves de la République Centrafricaine prêts à tout donner pour décrocher leur ticket pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

La liste des 24 joueurs centrafricains convoqués:

Geoffrey Lembet, Berry Biandao, Saturnin Ngarsouma, Peter Guinari, Stéphane Ndobe, Flory Yangao, Freeman Niamathe, Sidney Dambakizi, Séverin Tatolna, Marco Yapende, Amos Youga, Gabriel Oualengbe, Brad Pirioua, Guy Bekaïn, Trésor Toropite, Vénuste Baboula, Karl Namnganda, Goduine Koyalipou, Marco Majouga, Axel Urie, Juste Koulou, Eleoenai Tompte, César Manzoki et Louis Mafouta

