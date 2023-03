CAN 2023 (Q): la liste de la Centrafrique avec le retour de Kondogbia

Le sélectionneur de la Centrafrique, Raoul Savoy, a communiqué sa liste des joueurs convoqués pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023. Récemment sorti de sa retraite sportive, Geoffrey Kondogbia fait partie du groupe.

La Centrafrique dispute en fin mars prochain deux rencontres décisives, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Les Fauves défieront Madagascar en double confrontation, les 23 et 27 mars à Antananarivo et Douala, respectivement, comptant pour les 3è et 4è journées des phases qualificatives.

Pour accroître ses chances de succès, le sélectionneur Raoul Savoy dispose d’un groupe renforcé, comme en témoigne la liste de 26 joueurs qu’il a récemment dévoilée.

Cette liste est marquée par le grand retour du capitaine Geoffrey Kondogbia, qui avait annoncé sa mise en retrait de la sélection en août dernier après seulement 8 sélections et un but. Le milieu défensif ou défenseur central de l’Atletico Madrid avait alors dénoncé le manque de professionnalisme qui régnait autour des Fauves. Toutefois, le sélectionneur Savoy a su trouver les mots pour convaincre le joueur de revenir en sélection.

L’autre grand retour est celui de l’attaquant Louis Mafouta, qui n’avait plus porté le maillot de son pays depuis deux ans. Avec ses 8 buts cette saison en Ligue 2 sous les couleurs de QRM, il est un renfort de taille pour l’équipe nationale. Par ailleurs, le gardien remplaçant de Guingamp, Dominique Youfeigane, âgé de 23 ans et ancien international U18 et U19 français, a également été convaincu de rejoindre la sélection.

En outre, de nouveaux talents ont fait leur apparition dans cette liste, notamment Tony Marley Biakolo, joueur de Toulouse, et Noah Kevin Ato-Zandanga, qui ont récemment pris part à la CAN U20. Tous ces nouvelles têtes sont de nature à renforcer l’équipe nationale des Fauves, qui jouera sa survie lors des prochains matches.

La liste de la Centrafrique contre Madagascar: