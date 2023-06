CAN 2023 (Q): Gernot Rorh encense Abdoul Moumini et Olaïtan après Bénin-Sénégal

Le sélectionneur national Gernot Rorh a dressé des louanges à ses joueurs Abdoul Moumini et Junior Olaitan, auteurs de prestation XXL, samedi soir, lors du nul face au Sénégal (1-1), en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Le point du nul arraché par le Bénin face au Sénégal (1-1), samedi soir, à l’occasion de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023, est dû en grande partie aux efforts de Junior Olaitan et Abdoul Moumini. Grands artisans de ce score de parité contre les champions d’Afrique, les deux joueurs ont livré une copie parfaite malgré l’ogre en face. Si le premier a tout donné jusqu’à l’épuisement, le second a arraché l’égalisation pour les siens d’une lourde frappe à la lisière des 16 mètres.

De quoi leur valoir les éloges du sélectionneur Gernot Rorh. En conférence de presse après la rencontre, le technicien franco-allemand a dressé des louanges à ses pépites qui sont sans doute l’avenir du foot béninois. Le technicien de 69 ans est surtout séduit par les qualités défensives de Moumini qui a presque muselé Sadio Mané malgré son petit gabarit.

« Vous avez vu, c’est un joueur qui est plein d’énergie, qui est petit gabarit, tout fin tout sec mais aussi qui est plein de dynamisme et de vitesse, et a une grosse volonté. Il parle mieux Français que Anglais, il communique bien avec nous. Je sais que vous ne connaissez pas trop ce joueur. Je l’avais vu dans un match de la ligue locale avec son club (Super Ligue Pro & AYEMA FC, Ndlr) il m’a beaucoup plu et il nous a remerciés avec ce but», a confié Rorh qui a également eu des mots doux à l’endroit du milieu de terrain de Niort: « On a vu aussi Olaïtan se livrer jusqu’à épuisement et cette combativité de mon équipe m’a beaucoup plu.«

Sur le plan collectif, le coach des Guépards est satisfait du visage affiché par les siens surtout en seconde période où les fauves béninois ont légèrement pris l’ascendance sur les visiteurs. Preuve que la révolution lancée par Rorh qui a intégré dans l’effectif plusieurs jeunes (au détriment de vieux tauliers) est déjà en marche. Certes, il reste à parfaire avec ses jeunes pousses qui sont encore en apprentissage. Mais nul doute que l’avenir sera meilleur, selon Rorh.

« C’est dans ces matchs qu’ils peuvent apprendre. C’est dans ces matchs que nos jeunes peuvent progresser et comme vous l’avez vu, ils s’en sont pas trop mal sortis. C’est vrai qu’il y avait de petites erreurs de jeunesse mais avec la volonté, la combativité, et aussi la technique, on a vu ce magnifique but qui les a récompensés. Il faut oser parfois. Je voulais rajeunir l’équipe et il y aussi d’autres jeunes joueurs qui sont là: Hassane qui avait joué l’autre match avec nous (match Rwanda Bénin, Ndlr), ce sont tous des joueurs de moins de 20 ans ou 21 ans« , a ajouté le patron du banc béninois.

Avec ce nul arraché face aux Lions de la Téranga, les Guépards prennent provisoirement un point d’avance sur les Mambas à la seconde place du groupe L, avant de jouer leur destin en septembre face au Mozambique, lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires.

