CAN 2023 (Q): des renforts de poids pour la Côte d’Ivoire avant le match contre le Lesotho

La Côte d’Ivoire affronte le Lesotho en Afrique du Sud ce jeudi dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un match pour lequel le sélectionneur national Jean-Louis Gasset pourra compter sur le retour des absents.

Sous la direction de son nouveau sélectionneur, Jean-Louis Gasset, la Côte d’Ivoire fait une campagne parfaite dans ces éliminatoires de la CAN 2023. Les ivoiriens ont réalisé un match parfait face à la Zambie pour leur première sortie dans ces phases qualificatives. Sans trembler, les Éléphants se sont imposés face aux Chipolopolos sur le score de 3-1. Une victoire qui leur permet de prendre la tête du groupe H devant les Comores.

Et pour leur deuxième sortie contre le Lesotho jeudi prochain, la Séléfanto pourra compter sur du sang neuf dans son effectif. En effet, le sélectionneur national pourra faire avec les retours des absents contre l’équipe zambienne. Le latéral gauche de Watford, Hassane Kamara, qui passait des examens scolaires, et le défenseur central du Bayer Leverkusen, Odilon Kossonou, qui était blessé, ont en effet rejoint la sélection samedi au lendemain du match et pris part à l’entraînement.

Le technicien français reste cependant priver du défenseur central Éric Bailly et les ailiers Maxwel Cornet et Nicolas Pépé, tous blessés, pas plus que le milieu de terrain Franck Kessié, resté aux côtés de sa femme pour célébrer un heureux événement.

A rappeler que la Côte d’ivoire est déjà qualifiée pour la phase finale de la Coupe d’Afrique qui aura lieu du 23 juin au 23 juillet 2023 en tant que pays organisateur.