CAN 2023 (Q)-Cameroun: Rigobert Song promet l’enfer aux joueurs du Burundi

Le Cameroun reçoit le Burundi ce mardi à Garoua, dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un match décisif pour les Lions Indomptables qui ne feront aucun cadeau aux Hirondelles, a assuré le sélectionneur Rigobert Song.

Le Cameroun joue ce mardi sa qualification pour la phase finale de la CAN 2023. Les Lions Indomptables affrontent le Burundi ce soir à Garoua, dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires. Deuxièmes de leur poule avec 4 points, les Camerounais doivent s’imposer face aux Hirondelles, ou au moins arracher un match nul prolifique (4-4 ou plus) pour faire partie des appelés à la messe continentale.

Un gros défi pour le sélectionneur Rigobert Song qui entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour arracher la qualification avec son équipe. En conférence de presse lundi, le technicien de 47 ans a promis faire exploser les cages burundaises.

- Publicité-

« On a eu l’opportunité de voir comment le Burundi joue. Ce match se joue sur tous les plans, spirituel et mental. Qu’ils viennent jouer plus bas ou plus haut sur le terrain, de toute façon il y’a les filets qui vont trembler demain » a lancé le coach des Lions Indomptables. Avant de tempérer un peu ses propos : « C’est un match capital. Le Burundi est une très belle équipe. Nous devons absolument gagner cette rencontre. On espère que demain sera ma première victoire à domicile. Ce match ne sera pas facile ; nous en sommes conscients ».

Favori sur le papier

Sur le papier, le Cameroun part largement favori pour cette rencontre. Et les champions d’Afrique 2017 peuvent également compter sur le retour d’André Onana dans les cages, et d’Olivier Ntcham, de retour à l’entraînement collectif.

Mais attention à ne pas se faire piéger par cette équipe burundaise qui possède le même nombre de points que les Camerounais. Une victoire des hommes du coach Etienne Ndayiragije et c’est le Burundi qui validera sa qualification pour la Côte d’ivoire. Rendez-vous ce soir à partir de 20 heures (GMT+1) pour le verdict final.

Articles similaires