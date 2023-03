CAN 2023 (Q)-Algérie: un changement dans la liste de Djamel Belmadi

Alors qu’il a récemment dévoilé sa liste des Fennecs retenus pour la double confrontation face au Niger en éliminatoire de la CAN 2023, Djamel Belmadi va devoir revoir ses plans. Le sélectionneur de l’Algérie sera privé d’Islam Slimani, blessé.

Islam Slimani ne sera pas avec les Fennecs pour la double confrontation face au Niger cette semaine. L’attaquant algérien est forfait pour ce duel contre le Mena, comptant pour les troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

L’avant-centre d’Anderlecht est en effet victime d’une blessure musculaire ce dimanche, lors de la victoire contre Louvain (2-0), en championnat belge. Une très mauvaise nouvelle pour l’ancien de Brest qui ne signera pas de nouvelle réalisation face à une équipe qu’il connait très bien pour avoir marqué son 42è but avec les Fennecs contre le Nigériens.

Pour son remplacement, la Fédération algérienne de football a annoncé la convocation de Baghdad Bounedjah. L’attaquant d’Al Sadd au Qatar n’est plus été appelé en sélection depuis la CAN 2021. La blessure de Slimani lui offre une nouvelle opportunité puisque les cartes seront rebattues en pointe où il sera en concurrence avec Andy Delort et Mohamed Amoura.

En tête de leur groupe éliminatoire, après leurs victoires contre l’Ouganda (2-0) et la Tanzanie (2-0), les Algériens sont actuellement bien partis pour décrocher leur billet pour le voyage en terre ivoirienne. Et l’équipe maghrébine pourrait se qualifier en cas de bons résultats contre le Niger, les 23 et 27 mars prochain. L’Algérie reçoit en effet le Mena le 23 mars au Stade Nelson Mandela d’Alger avant de se déplacer à Tunis le 27 mars pour le retour.