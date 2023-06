CAN 2023 (Q)-Afrique du Sud: Hugo Broos savoure la victoire face au Maroc

Hugo Broos n’a pas boudé sa joie en conférence de presse, après la victoire de l’Afrique du Sud face au Maroc (2-1), samedi soir à Soweto, à l’occasion de la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Les Bafana Bafana ont dompté les Lions de l’Atlas grâce aux buts de Percy Tau et Zakhele Lepasa dans un match très divertissant qui a notamment vu le coup de génie d’Hakim Ziyech pour sauver l’honneur aux Marocains. Un succès certes anecdotique pour les deux équipes déjà qualifiées pour la phase finale de la CAN 2023. Mais cela n’a pas empêché Hugo Broos de savourer cette victoire. Le sélectionneur de l’Afrique du Sud voit en cette réaction de ses poulains un excellent indicateur de la croissance de l’équipe au cours des dernières années.

« Je suis très content aujourd’hui. Non seulement parce que nous avons gagné, mais je pense que nous méritions de gagner le match avec les occasions que nous avions. Je suis plus satisfait de la performance. Comme je l’ai dit avant le match, le résultat n’est pas important – mais pour voir la progression que nous avons faite au cours des derniers mois », a déclaré le technicien belge en conférence de presse d’après-match.

Avec le soutien d’un Soccer City stadium en ébullition, les Bafana Bafana n’ont laissé aucune chance aux visiteurs, s’offrant au passage les meilleurs occasions de but. Le score au marquoir électronique aurait même été plus lourd si les attaquants sud-africains avaient été plus adroits.

« Nous avons joué contre une très bonne équipe, et nous n’avons jamais été dominés. Au contraire, nous avons parfois dominé l’équipe, nous avons eu trois ou quatre bonnes occasions de marquer, et je ne m’en souviens que d’une ou deux pour elles », s’est réjoui Broos.

Concernant les progrès de l’équipe avant la CAN 2023 de l’année prochaine, le Belge a déclaré que l’équipe avait grandi au cours des dernières années mais qu’il restait encore du travail à faire.

« On ne construit pas une équipe en un jour. Vous avez besoin de temps et aujourd’hui vous voyez une équipe qui joue un bon football et crée des occasions, c’est ce que nous voulons. Nous devons encore nous améliorer et c’est certain. Si nous pouvons faire cela, nous pouvons bien faire dans la CAN », a-t-il conclu.

