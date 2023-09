CAN 2023: pas qualifiées, les Comores limogent leur sélectionneur

-Publicité-

La Fédération comoriennes de football a annoncé le départ du technicien franco-Marocain, Younes Zerdouk, de la tête des Cœlacanthes, limogé après la non qualification des Comoriens à la CAN 2023.

Son dernier match à la tête de l’équipe comorienne a été le nul contre la Zambie (1-1) le 9 septembre dernier. Déjà éliminé bien avant cette rencontre, Younes Zerdouk a été remercié par la Fédération de football des Comores (FFC). Lors d’une réunion tenue jeudi, le Comité exécutif de la FFC a décidé de ne pas prolonger le contrat du technicien franco-marocain.

Dans un communiqué officialisant le départ de son désormais ancien sélectionneur national, a FFC a rendu hommage à Zerdouk pour sa « loyauté et son professionnalisme au service du football comorien« . La non-qualification des Comores pour la CAN avait été scellée en juin, derrière la Zambie et la Côte d’Ivoire, les deux qualifiées du groupe H.

Un bilan mitigé

Intronisé en février 2022, suite à l’élimination historique de l’équipe en huitièmes de finale de la CAN 2021 par le Cameroun (2-1), en remplacement de l’ancien sélectionneur Amir Abdou, Younes Zerdouk affiche un bilan peu favorable de 5 défaites, 3 victoires et 1 match nul à la tête des Cœlacanthes. Auparavant, il avait joué un rôle essentiel dans la première qualification des Comores à la CAN en tant qu’adjoint d’Amir Abdou, en 2017. Il avait également été sur le banc des Cœlacanthes lors de la défaite cuisante 5-1 face à la Palestine lors des qualifications pour la Coupe Arabe.

Le nom de son successeur sera annoncé dans les prochains jours, alors que l’objectif principal sera les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, qui débutera en novembre. Les Comoriens sont logés dans le groupe I, aux côtés du Mali, du Ghana, de Madagascar, de la Centrafrique et du Tchad.

