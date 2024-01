CAN 2023: « On va continuer notre rêve en huitièmes de finale », coach du Cap-Vert

-Publicité-

En conférence de presse lundi soir, après le nul face à l’Egypte (2-2), le sélectionneur du Cap-Vert s’est prononcé sur la qualification de son équipe en huitième de finale de la CAN 2023. Un rêve éveillé pour Pedro Brito qui ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

Pas attendu à ce stade, avec une équipe logée dans le groupe B composé du Ghana et de l’Egypte, le Cap-Vert a fait mentir toutes les pronostiques. Les Requins Bleus se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2023 et ont fini en tête de leur poule. Un bel exploit des Cap-verdiens qui ont battu les Black Stars (2-1) et les Mambas mozambicains (3-0) avant d’arracher le nul contre les Pharaons (2-2), lundi soir.

Un premier tour passé haut les mains par les hommes de Pedro Brito qui a encensé ses poulains en conférence de presse d’après-match. Pour le sélectionneur du Cap-Vert, cette qualification des Requins Bleus est historique. « Ce qu’à fait mon équipe est incroyable. Je suis vraiment très satisfait de mes joueurs. Prendre la première place en présence du Ghana et de l’Égypte. Terminer premier du groupe va vous booster pour les huitièmes de finale », a d’abord déclaré Brito en conférence de presse.

Un rêve éveillé que le technicien de 54 ans veut faire perdurer le plus longtemps possible. « Les joueurs ont fait preuve d’un grand mental face à un grand de l’Afrique. À nous de continuer sur cette dynamique et continuer notre rêve dans cette CAN. On veut faire mieux qu’en 2022 où on avait atteint les huitièmes. Et pourquoi pas rééditer l’exploit de 2013 en Afrique du Sud, où on avait atteint les quarts. On est ambitieux. Notre exploit durant cette phase de groupes va nous donner des ailes », ensuite ajouté le patron de l’équipe du Cap-Vert.