CAN 2023: « On méritait de passer », Trezeguet après Cap-Vert 2-2 Egypte

Auteur du doublé qui a permis à l’Egypte d’arracher le nul contre le Cap-Vert (2-2), synonyme de qualification pour les 8ès de finale de la CAN 2023, Mahmoud Trezeguet estime que les Pharaons méritaient cette qualification au second tour.

Sans son talisman Mohamed Salah, forfait pour le reste de la compétition à en croire son agent, l’Egypte a validé son ticket pour le second tour de la CAN 2023. Les Pharaons ont arraché le nul contre les Requins Bleus (2-2) lundi soir, dans le cadre de la troisième journée du groupe B. Portés par un certain Mahmoud Trezeguet, les poulains du sélectionneur Rui Vitoria ont évité la défaite sur un exploit de l’ailier gauche de Trabzonspor, auteur d’un doublé.

Face aux journalistes après la rencontre, le joueur de 29 ans n’a pas manqué de savourer cette qualification de son équipe qu’il estime mériter. « Je suis content de cette qualification. Je pense qu’on méritait de passer au second tour. Nous avons fait un match parfait contre une bonne équipe du Cap-Vert. Finalement, ce match nul nous a suffi. On était vraiment abattu après avoir encaissé le but égalisateur. Deux minutes après avoir inscrit le deuxième but. Heureusement que le résultat de l’autre match a fait nos affaires« , a d’abord déclaré Trezeguet, élu Homme du match.

Deuxième de la poule B avec trois points, l’Egypte a de fortes chances de tomber sur un gros morceau en huitième de finale. Pas de quoi inquiéter Trezeguet qui assure que les siens vont montrer un nouveau visage lors des phases à élimination directe.

« Maintenant, nous sommes qualifiés pour le deuxième tour. Les compteurs sont remis à zéro. Une autre compétition va commencer pour nous. Je suis content d’avoir contribué aux deux buts de l’Égypte. Je n’ai fait que mon travail en tout cas », a conclu l’attaquant.

