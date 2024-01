CAN 2023 : « Nous étions face à une solide équipe », Serge Aurier réagit à la défaite des Éléphants

-Publicité-

Lors de leur affrontement contre les Super Eagles du Nigéria lors de la deuxième journée de la CAN 2023, les Éléphants de Côte d’Ivoire ont subi une défaite au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé le jeudi 18 janvier. Suite à ce revers, le capitaine Serge Aurier a pris la parole pour apaiser les inquiétudes du peuple ivoirien.

Le capitaine des Éléphants, Serge Aurier, a commenté la défaite subie par l’équipe ivoirienne face au Nigéria. Selon lui, la défaite s’est produite en raison d’un petit détail, sinon lui et ses coéquipiers ont réellement dominé le jeu et espéraient même remporter la victoire pour assurer la qualification des Ivoiriens dès la deuxième journée de la CAN 2023.

Cependant, le capitaine des Eléphants souligne qu’ils contrôlent toujours leur destin et qu’ils mettront tout en œuvre lors du dernier match de groupe, lundi, pour rendre les supporters fiers. « Nous étions face à une solide équipe du Nigéria. Nous avons bien joué, malheureusement, nous avons encaissé ce but sur un détail et cela a entraîné notre défaite. Nous sommes un peu déçus. Malgré tout, il y a eu des aspects positifs. Il est essentiel de rester optimiste et de se concentrer sur le prochain match. Notre destin est toujours entre nos mains », a-t-il déclaré.