CAN 2023-Nigéria: Umar Sadiq incertain face à la Guinée Equatoriale

Umar Sadiq pourrait manquer le premier match du Nigéria à la CAN 2023, alors que l’attaquant des Super Eagles est incertain pour le face-à-face avec la Guinée Equatoriale ce dimanche.

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour le Nigéria, à quelques jours du coup d’envoi de la CAN 2023. Déjà privés de Wilfred Ndidi et de Victor Boniface, blessés et forfaits et pour le tournoi, les Super Eagles doivent également composer avec la forme physique d’Umar Sadiq, qui inquiète sérieusement le staff technique.

L’attaquant de la Real Sociedad s’est entraîné mercredi soir à l’écart du reste de l’équipe. Le joueur de 26 ans s’est blessé lors du match amical des Super Eagles contre la Guinée (0-2), lundi dernier.

Pas de quoi rassurer le sélectionneur José Peseiro alors que son équipe affronte la Guinée Equatoriale dimanche prochain pour le compte de la première journée du groupe A. Alors que Kelechi Iheanacho, qui s’est remis d’un problème musculaire, ne rejoindra l’équipe des Super Eagles que ce samedi, et Terem Moffi qui a remplacé au pied levé Victor Boniface ne rejoindra le groupe qu’en fin de weekend, Victor Osimhen pourrait être le seul attaquant en forme disponible pour cette entrée face au Nzalang Nacional.