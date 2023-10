CAN 2023: ni le Sénégal, ni le Cameroun, Moukandjo dévoile son favori

-Publicité-

Dans un entretien exclusif accordé à Afrik-Foot, Benjamin Moukandjo s’est prononcé sur les chances des équipes participantes à la CAN 2023. Et l’ancien capitaine des Lions Indomptables a désigné son favori pour le titre.

Encore deux mois et demi et les amoureux du cuir rond vibreront au rythme de la CAN 2023. La reine des compétitions sur le continent se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire. 24 nations avec le pays hôte prennent part à cette messe du foot pour choisir le successeur du Sénégal, vainqueur de la précédente édition et candidat à sa propre succession.

Ancien capitaine des Lions Indomptables et vainqueur du tournoi en 2017 avec le Cameroun, Benjamin Moukandjo s’est prononcé sur les chances des équipes en lice. Et bien entendue, l’ex-attaquant de Lorient a donné son favori pour le sacre. Mais contrairement aux observateurs qui y voient le Champion d’Afrique en titre, le Maroc (demi-finaliste du Mondial 2022), l’Algérie (vainqueur de la CAN 2019) ou encore la Cote d’Ivoire (le pays hôte) comme de potentiels gagnants du trophée, le Camerounais place l’Afrique du Sud sur le toit du continent.

«Pour en revenir à cette équipe d’Afrique du Sud, bien sûr qu’ils ont Hugo Broos comme sélectionneur et ils ont bien fait d’aller le chercher (rires). J’en parle souvent avec lui, on a gardé ce lien fort qui nous a uni pendant cette CAN 2017. Je lui dis que son équipe d’Afrique du Sud me fait beaucoup penser à la nôtre en 2017. Il me dit : ‘c’est vrai ?’ Je lui dis, ‘je suis bien placé pour le dire, je suis à l’extérieur et je les regarde souvent sur beIN’. Je lui ai dit qu’il était en train de créer ce qu’il a réussi à créer avec nous : une famille. Il n’a pas dans son équipe une superstar mais il a un collectif», a-t-il confié à Afrik-Foot.

« L’Afrique du Sud peut aller loin à la CAN »

Et d’ajouter : «Cela se voit sur le terrain. Les courses qu’ils mettent, la volonté et l’envie qu’ils ont de ne pas perdre. L’envie qu’ils ont chacun de jouer pour l’autre. Cette volonté de tacler, d’être solidaire. Je lui ai dit qu’il est en train de dégager une force collective qui je pense peut vous permettre d’aller loin à la CAN. Je ne suis pas sûr qu’ils vont gagner. Mais pour une équipe qui a raté la Coupe d’Afrique en 2022, s’ils arrivent en quart de finale, ce serait déjà un beau parcours. Ils sont allés chercher la perle rare, cet entraîneur qui sait comment gagner, qui a gagné avec le Cameroun.» Pour rappel, les Bafana Bafana sont logés dans le groupe E, en compagnie du Mali, de la Tunisie et de la Namibie.