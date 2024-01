CAN 2023: mauvaise nouvelle pour les Lions de l’Atlas avant Maroc-Afrique du Sud

-Publicité-

Le Maroc sera privé de son attaquant Sofiane Boufal, blessé et forfait pour le reste de la compétition, alors que les Lions de l’Atlas affrontent l’Afrique du Sud ce mardi, en huitième de finale de la CAN 2023.

C’est un gros coup dur pour le Maroc. Les Lions de l’Atlas seront privés de l’un de leurs atouts offensifs pour le choc contre l’Afrique du Sud ce mardi. Sofiane Boufal ne sera en effet pas de la partie pour le match face aux Bafana Bafana en huitièmes de finale de la CAN 2023. L’ailier d’Al-Rayyan est blessé et forfait pour le reste de la compétition. La triste nouvelle a été révélée ce lundi par le sélectionneur Walid Regragui en conférence de presse.

«Oui, Sofiane est annoncé forfait (contre l’Afrique du Sud, ndlr). Je pense que sa CAN est terminée, donc on a perdu un joueur important, a déploré le tacticien marocain. C’est arrivé à l’entraînement, comme ça pouvait arriver en match. C’est une blessure musculaire qui va l’empêcher de terminer le tournoi, à part miracle, on verra. Mais aujourd’hui, c’est très compliqué pour Sofiane.»

Hakim Ziyech incertain

Touché à la mi-temps lors du match contre la Zambie (1-0) en phase de groupe, Hakim Ziyech pourrait également manquer ce duel contre les poulains du coach Hugo Broos. Mais le cas de l’ancien attaquant de Chelsea est moins préoccupant et il y a un espoir qu’il soit sur le terrain contre les Sud-africains.

«Pareil. Il a été touché à la cheville contre la Zambie. On va faire le maximum pour qu’il soit sur le terrain, s’il faut prendre un risque, on le prendra. Parce qu’on a l’humilité de penser qu’on veut nos meilleurs joueurs sur le terrain et qu’on ne sait pas ce qui peut se passer. Je pense que ce serait manquer de respect à l’Afrique du Sud et au football de dire qu’on peut se passer d’Hakim Ziyech et d’envisager un quart de finale», a insisté Regragui.

«Donc avec le staff médical et Hakim, on bosse toutes les heures et toutes les minutes pour le mettre à disposition de l’équipe pour demain. Donc la décision, elle sera prise à la dernière minute ou même à la dernière seconde demain pour le match. Mais s’il peut jouer, on fera tout pour qu’il débute le match», a promis le demi-finaliste du dernier Mondial. Pour rappel, le match Maroc-Afrique du Sud est prévu mardi soir au stade de San Pédro à partir de 21 heures (GMT+1).