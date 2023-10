CAN 2023: l’hymne officiel dévoilé ce jeudi 12 octobre 2023

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 sera fait ce jeudi 12 octobre 2023. Et au cours de cette activité sera aussi dévoilé l’hymne officiel de la CAN.

Le coup d’envoi de la 34eme édition de la Coupe d’Afrique des Nations reste moins de cent jours. Et en prélude à ce grand évènement, l’hymne officiel dédié à la compétition sera dévoilé le jeudi 12 octobre 2023, lors du tirage au sort qui se tiendra à Abidjan. « L’hymne officiel de la CAN sera dévoilé a l’occasion du tirage au sort officiel prévu le 12 octobre prochain, marquant ainsi le début de la Coupe d’Afrique des nations, Côte d’Ivoire 2023 », a écrit le COCAN sur ses comptes sociaux.

En effet, dans la journée du mardi 10 octobre 2023, le groupe Magic System, les chanteurs Yemi Aladé et Mohamed Ramadan ont rendu visite au Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nation afin de rendre le travail qui leur a été confié. « Les artistes sélectionnés pour la composition de cette œuvre musicale (Magic System, Mohamed Ramadan & Yemi Aladé) ont rendu visite au COCAN ce mardi 10 octobre 2023 afin de présenter le fruit de leur travail aux responsables du COCAN et les remercier pour leur confiance», pouvait on lire sur les comptes sociaux du COCAN.

La Côte d’Ivoire prépare actuellement la tenue de sa deuxième Coupe d’Afrique des Nations (CAN) après l’édition inaugurale qui s’est déroulée en 1984. Les responsables affirment que les installations sportives et les hébergements destinés à accueillir le tournoi sont prêts.