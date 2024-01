CAN 2023: les compos officielles de Cap-Vert vs Egypte

-Publicité-

Le Cap-Vert et l’Egypte s’affrontent ce lundi soir (21 heures, GMT+1), dans le cadre de la troisième journée du groupe B de la CAN 2023. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Avec deux nuls consécutifs, les Pharaons sont en danger dans la course à la qualification. Privée de Mohamed Salah pour cette rencontre et pour éventuellement les huitièmes de finale, l’Egypte est obligée de se remporter la victoire. Leader de la poule B, le Cap-Vert est déjà qualifié pour les huitièmes de finale et assuré de finir en tête du groupe.

Les compos

Cap-Vert : Vozinha – Semedo, Diney, Costa, Dylan Tavares – Rocha Santos, Lenini, Andrade – Ryan Mendes, Gilson Tavares, Rodrigues

Égypte : El Shenawy – Hany, Abdelmoneim, Hegazy, Fattouh – Attia, Ashour, Fathy – Zizo, Mohamed, Marmoush