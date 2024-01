CAN 2023: le programme de ce lundi, avec le choc Sénégal-Côte d’Ivoire

-Publicité-

Les huitièmes de finale de la CAN 2023, se poursuivent ce lundi, avec deux belles affiches au programme.

A 18h (GMT+1), au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, le premier match de la journée opposera deux équipes surprenantes dans ce tournoi : le Cap-Vert et la Mauritanie. Auteur d’un parcours honorable en phase de groupes, avec deux victoires et un match nul et une première place devant l’Egypte et le Ghana, les capverdiens vont tenter de poursuivre leur épopée déjà incroyable.

Mais en face, la Mauritanie ne compte pas non plus quitter la compétition dès les huitièmes de finale. Les Mauritaniens se sont qualifiés miraculeusement dans la poule D, avec seulement une victoire pour deux défaites. Mais ils ont profité de la mauvaise performance de l’Algérie pour terminer troisième. Malgré tout, cette rencontre promet d’être excitante entre deux équipes prêtes à jouer crânement leur chance.

Le choc Sénégal-Côte d’Ivoire

A 21h (GMT+1), le stade de Yamoussoukro, vibrera au rythme du choc entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Les Lions de la Teranga, champions d’Afrique en titre, sont largement favoris pour ce duel. Les coéquipiers de Sadio Mané ont connu une phase de groupes exceptionnelle avec trois victoires en trois (seule équipe à avoir réussi le sans-faute), et comptent 8 buts pour seulement un encaissé.

En face, la Côte d’Ivoire revient de très loin. Battus à deux reprises dans la poule A, les Éléphants ne doivent leur présence en huitièmes de finale qu’à la dernière place de meilleur troisième et une victoire du Maroc contre la Zambie (1-0) lors de la dernière journée. Face à leur public, les Ivoiriens, qui ont depuis changé de sélectionneur, doivent relever la tête pour permettre à leurs supporters de continuer à rêver du titre.