CAN 2023: le Mozambique décroche son ticket, le Bénin peut s’en vouloir

La sixième et dernière journée des qualifications à la CAN 2023 se poursuivait ce samedi après-midi, avec le choc entre le Mozambique et le Bénin à Maputo dans le groupe L. Malgré une bonne entame, les Guépards ont été vaincus (3-2) et laissent filer la qualification au profit des Mozambicains.

Nouvelle déception pour l’équipe nationale béninoise de football. Après avoir raté la qualification pour la CAN lors de la dernière journée des deux précédentes périodes de qualification, les Guépards ont connu la même désillusion une nouvelle fois ce samedi après-midi.

Condamnés à la victoire avant le coup d’envoi de ce match contre le Mozambique, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, les Béninois ont pourtant débuté la rencontre du bon. Après une première alerte dans le camp adverse, Steve Mounié a ouvert le score pour les siens à la 20e sur penalty (0-1). On croyait alors que les hommes de Gernot Rohr avaient fait le plus dur, mais ils vont s’effondrer en cinq minutes.

Witi a égalisé pour les Mozambicains à la 27e minute, avant que Guima ne donne l’avantage aux locaux dans la foulée (2-1, 31e). La pause survenait sur cette courte différence. Au retour des vestiaires, le Bénin repartait du bon pied. Jodel Dossou reprenait de la tête un centre tir de Moumini pour ramener les deux équipes à égalité (2-2, 50e).

Galvanisés par ce deuxième but, les Béninois se montraient un peu plus à leur avantage dans cette deuxième période et enchaînaient quelques bonnes occasions sans trouver à nouveau la faille, la faute à un manque de réalisme ou au gardien adverse solide sur sa ligne. En fin de match les coéquipiers de Stéphane Sessegnon, entré en cours de jeu, ont eu plusieurs opportunités pour s’offrir la victoire sans pouvoir convertir.

Derrière, ils vont être punis par Clesio Bauque (95e) qui offrait la victoire et la qualification aux siens (3-2). Le Mozambique s’offre donc son ticket pour la Côte d’Ivoire. De son côté, le Bénin peut nourrir d’énormes regrets.

