CAN 2023: le Ghana et l’Egypte se quittent dos à dos

L’Egypte et le Ghana se sont neutralisés (2-2) ce jeudi soir au stade Le Félicia, dans le cadre de la deuxième journée du groupe B à la CAN 2023. Les deux équipes vont devoir sortir le grand jeu lors de la dernière journée pour espérer atteindre le second tour.

Le Ghana peut nourrir des regrets. Les Black Stars ont concédé le match nul face à l’Egypte ce jeudi soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe B à la CAN 2023. Au terme d’une rencontre très animée, les deux formations se sont quittées sur un score de parité (2-2).

Lancés à la pause sur une somptueuse réalisation de Mohammed Kudus juste avant la pause, les Ghanéens vont se faire rattraper à la marque grâce à un but d’Omar Marmoush, aidé par une grosse faute d’Inaki William. A la 71è minute, Kudus encore lui, a redonné l’avantage aux Black Stars sur un joli enroulé. Mais encore une fois, les hommes de Chris Hughton vont laisser l’Egypte recoller à la marque.

Une grosse désillusion pour le Ghana qui va devoir sortir l’artillerie lourde lors de la dernière journée. Les Black Stars doivent remporter le match contre le Mozambique pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. De leur côté, les Pharaons, qui ont perdu leur capitaine Mohamed Salah sur blessure, tenteront de passer au second tour contre le Cap-Vert.