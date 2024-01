CAN 2023: la Tunisie éliminée, la Namibie en huitième de finale

-Publicité-

La Tunisie est éliminée de la CAN 2023 après son match nul face à l’Afrique du Sud (0-0) ce mercredi soir, à l’occasion de la dernière journée du groupe E. Tenue en échec par le Mali (0-0), la Namibie file en huitième de finale.

A l’instar de l’Algérie qui a fini dernière de sa poule, la Tunisie ne disputera pas non plus les huitièmes de finale de la CAN 2023. Les Aigles de Carthage ont été éliminés de la compétition après leur contre-performance de ce mercredi soir, à l’occasion de la dernière journée du groupe E.

Condamnés à remporter les trois points de la victoire face à l’Afrique du Sud, les poulains du sélectionneur Jalel Kadri ont finalement fini la rencontre sur un score nul et vierge (0-0). Insuffisant pour leur assurer la qualification en huitième de finale. Tout le contraire des Bafana Bafana qui vont retrouver les phases à élimination directe.

Le Mali fini premier

Déjà qualifié pour le second tour avant le coup d’envoi, le Mali s’est contenté du nul face à la Namibie pour son dernier match de groupe. Opposés aux Brave Warriors ce soir au stade de San Pédro, les hommes du coach Eric Chelle ont fini le match sur un score nul (0-0).

Suffisant pour les Maliens qui finissent en tête de la poule E avec 5 points. Troisième avec 4 points, la Namibie file également au second tour du tournoi.