CAN 2023 : la supportrice algérienne Sofia Benlemmane expulsée de la Côte d’Ivoire

Arrivée en Côte d’Ivoire pour soutenir les fennecs, Sofia Benlemmane, une supportrice algérienne, a été expulsée de Côte d’Ivoire, après avoir été entendue par la police. Il lui est reproché des déclarations jugées « offensantes » qu’elle aurait proféré sur les réseaux sociaux à propos de ce pays.

L’influenceuse algérienne Sofia Benlemmane s’est retrouvée au coeur d’une controverse épineuse quelques jours après le coup d’envoi de la CAN 2023, après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux. En effet, dans sa diffusion en direct, Sofia Benlemmane a fait des comparaisons déplacées entre la Côte d’Ivoire et l’Algérie, se moquant des infrastructures ivoiriennes et les qualifiant d’archaïques, tout en suggérant que la place de l’Algérie est en Europe.

Ces déclarations, diffusées en direct sur Facebook depuis Bouaké, où réside la sélection algérienne pour cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, ont déclenché une vague d’indignation sur les médias sociaux. C’est ainsi que des investigations ont été menées par les autorités ivoiriennes pour la retrouver. Elle a été ensuite écouée par la Police au sujet de la vidéo avant d’être expulsée de la Côte d’Ivoire avec interdiction de revenir.

Selon le jurnal Fennec Football qui traite de l’actualité du Football en Algérie, c’est le gouvernement algérien qui aurait auraient demandé aux autorités ivoiriennes de l’expulser, après avoir condamné les déclarations de Benlemmane. « Le gouvernement a affirmé son respect et son appréciation pour la Côte d’Ivoire, qualifiée de “pays ami et frère”, déclare le Journal.