CAN 2023: la RDC et la Zambie dos à dos

Avec des buts de Kangwa et Wissa, la RDC et la Zambie se sont quittées sur un score de parité (1-1) ce mercredi soir, à l’occasion de la première journée du groupe F à la CAN 2023.

La première journée des phases de groupe de la CAN 2023 a pris fin ce mercredi soir avec le choc entre la RDC et la Zambie. Un match déjà décisif entre les deux locataires de la poule F. Les deux formations se devaient en effet de remporter la victoire pour rester au contact du Maroc qui a pris les rênes de ce groupe après sa démonstration de force contre la Tanzanie (3-0). Mais à l’arrivée, les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 1 but partout.

Dominateurs, les Congolais mettaient rapidement le pied sur le ballon au coup d’envoi, avec plusieurs occasions franches. Mais moins réalistes, les Léopards vont se faire punir avant la demi-heure, sur une réalisation de Kangwa bien aidé par le gardien adverse, Mpasi. Un avantage que la Zambie ne conservera cependant pas bien longtemps. Quatre minutes plus tard, Wissa égalisait sur un excellent service de l’ancien Marseillais Bakambu.

Au retour des vestiaires, le jeu va baisser d’intensité malgré quelques actions éclaires de part et d’autres. A l’heure de jeu, la RDC aurait pu reprendre l’avantage sur une faute de main de Mwape dans sa propre surface de réparation, mais la VAR a annulé le pénalty congolais. Score final: 1-1.

Avec ce nul qui n’arrange aucun des deux formations, Congolais et Zambiens laissent le Maroc prendre seul la tête de la poule F. La deuxième journée dans ce groupe sera décisif, avec la RDC qui va défier les Lions de l’Atlas, alors que les Chipolopolos se mesureront aux Taifa Stars.

