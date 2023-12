CAN 2023: la pré-liste du Ghana avec 11 joueurs locaux

-Publicité-

La Confédération africaine de football a publié la liste provisoire des 55 joueurs des Black Stars du Ghana pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Onze joueurs locaux ont été nommés dans la liste élargie de la sélection ghanéenne pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, mise à jour sur le site en ligne de la CAF. Cinq joueurs de Medeama, un d’Asante Kotoko, deux de Great Olympics, deux de Dreams FC et un de Nations FC composent le groupe des locaux.

Le quintette Medeama est composé de Hamidu Fatawu, Jonathan Sowah, Abdulai Nurudeen, Derrick Fordjour et Felix Kyei. John Antwi et Godfred Kingsley Atuahene forment le duo du Dreams FC, tandis que Richmond Lamptey est le seul joueur de Kotoko à avoir été retenu. Le grand duo olympique Emmanuel Antwi et Benjamin Asare et Razak Simpson du Nations FC complètent la longue liste des joueurs locaux. La liste ne compte pas d’absents significatifs, à l’exception de Joseph Aidoo qui est blessé à long terme.

Les 55 joueurs seront réduits aux 27 requis pour la compétition comme annoncé par la CAF le vendredi 17 décembre 2023. Le coup d’envoi de la CAN 2023 est prévu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Le Ghana est logé dans le groupe B, avec l’Égypte, le Mozambique et le Cap-Vert.

La pré-liste du Ghana: