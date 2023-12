CAN 2023: la liste officielle de la Zambie avec Patson Daka

-Publicité-

Le sélectionneur national de la Zambie, Avram Grant, a dévoilé ce samedi sa liste des 27 joueurs retenus pour la CAN 2023. L’attaquant de Leicester, Patson Daka, fait partie du groupe.

La Fédération zambienne de football a dévoilé samedi soir la liste des Chipolopolos retenus par le sélectionneur Avram Grant pour prendre part à la CAN 2023. Le technicien israélien a fait appel à 27 joueurs avec les cadres habituels. C’est notamment le cas de l’attaquant de Leicester, Patson Daka, et du vétéran Stoppila Sunzu, qui évolue au Cangzhou Mighty Lions Football Club en Chine.

En quête de son deuxième sacre continental, la Zambie a hérité du groupe F en phase de poule, avec la RDC, le Maroc et la Tanzanie. Les Chipolopolos démarrent leur campagne contre les Léopards, le 17 janvier 2024 au stade de San Pédro. Avant de croiser le fer avec les Taifas Stars et les Lions de l’Atlas, les 21 et 24 du même mois. A noter que les deux premiers de chaque groupe plus les quatre meilleurs troisièmes accèdent en huitième de finale.

La liste finale de la Zambie pour la CAN 2023

Gardiens

Lawrence Mulenga

Francis Mwansa

Toaster Nsabata

Défenseurs

Sunzu Stoppila

Frankie Musonda

Benedict Chepeshi

Dominic Chanda

Tandi Mwape

Gift Mphande

Rodrick Kabwe

Zephaniah Phiri

Miguel Changa

Milieux de terrain

Clatous Chama

Emmanuel Banda

Kings Kangwa

Kelvin Kapungu

Kelvin Kapamba

Benson Sakala

Rally Bwalya

Fredrick Mulambia

Lubambo Musonda

Edward Chilufya

Golden Mafweta

Attaquants

Patson Daka

Lameck Banda

Fashion Sakala

Kennedy Musonda