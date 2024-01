CAN 2023: la Guinée se relance face à la Gambie

-Publicité-

La Guinée a relancé sa CAN 2023 après sa victoire face à la Gambie ce vendredi soir. Les Scorpions ont disposé de la Gambie, à l’occasion de la deuxième journée du groupe C. Au terme d’une rencontre âprement disputée, les poulains du sélectionneur Kaba Diawara se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie est inscrit par Aguibou Camara dans les 20 dernières minutes.

Avec cette victoire, la Guinée prend quatre points au compteur et revient à la deuxième place au classement derrière le Sénégal, qualifié pour les huitièmes de finale après sa démonstration de force contre le Cameroun (3-1). Les deux équipes se retrouveront mardi prochain à l’occasion de la dernière journée de poule. Le Syli National va tenter d’arracher son ticket pour le second tour contre les Lions de la Téranga qui visent la tête du groupe.