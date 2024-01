CAN 2023: Jean-Louis Gasset donne des nouvelles de Sébastien Haller

-Publicité-

Le sélectionneur national de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset, a donné des nouvelles de son attaquant Sébastien Haller, en convalescence après une blessure à la cheville, à quelques jours de la CAN 2023.

La Côte d’Ivoire s’apprête à organiser la deuxième Coupe d’Afrique des nations de son histoire après l’édition de 1984. Et pour cette compétition continentale, les Ivoiriens visent leur troisième sacre africain. Un gros défi pour les Eléphants qui vont devoir écarter les grands prétendants au titre.

On pense notamment au Sénégal, au Maroc, l’Algérie, le Nigéria ou encore le Cameroun. Et pour ne rien arranger, les Eléphants pourraient composer avec un effectif amoindri, alors que l’attaquant vedette du groupe, Sébastien Haller, est toujours en convalescence après une blessure à la cheville, à quelques jours du tournoi.

Donnant les nouvelles de la star du Borussia Dortmund, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a révélé des informations sur le rétablissement de son attaquant, mais aussi de Simon Adingra. « Tout va bien pour Haller et Adingra. Leurs dates de guérison ont coïncidé avec la fin de la première journée de la CAN. Mais là, nous progressons bien. Nous ferons les examens à notre retour à Abidjan dimanche. Et je pense qu’à partir de là, ils commenceront les entraînements collectifs », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Mondial Sports.

Les Éléphants de la Côte d’Ivoire lanceront la CAN 2023 le 13 janvier prochain contre la Guinée-Bissau au stade Laurent Pokou de San Pedro, suivie des matchs contre le Nigeria et la Guinée équatoriale. S’il est peu probable qu’il débute la compétition, Sébastien Haller devrait disputer les deux prochaines journées avec la sélection ivoirienne.