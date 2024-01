CAN 2023: « Je pense que le match le plus facile sera peut-être contre l’Égypte », ex-coach du Ghana

-Publicité-

L’ancien entraîneur de l’équipe nationale du Ghana, Otto Addo, a exprimé son point de vue sur les adversaires des Black Stars dans le groupe B lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2023. Selon Addo, l’Égypte pourrait être l’équipe « la plus facile » à affronter par rapport au Mozambique et au Cap-Vert.

Le Ghana est placé dans le groupe B aux côtés de l’Égypte, du Cap-Vert et du Mozambique. Addo estime que l’Égypte, étant favorite, pourrait être considérée comme un adversaire plus facile car il pourrait y avoir moins de pression face à une équipe qui devrait bien performer.

« Je pense que le match le plus facile sera peut-être contre l’Egypte parce que leur équipe est très bien équilibrée. Ils sont les favoris dans ce match, donc il est plus facile de rester derrière quand les gens n’attendent pas trop de vous », a expliqué Addo à GTV. Sport Plus.

Il a également souligné les défis de jouer contre des équipes organisées défensivement et formées au football, ce qui rend plus difficile leur rupture. Le Ghana devrait lancer sa campagne de phase de groupes contre le Cap-Vert le 14 janvier 2024, suivi de matches contre l’Égypte et le Mozambique.