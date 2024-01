CAN 2023 : « J’aimerais dire qu’on n’a jamais remporté… », Drogba après la défaite des Éléphants

-Publicité-

Ce jeudi, la Côte d’Ivoire a connu une défaite face au Nigeria (1-0) lors de la CAN 2023, marquée par un penalty de William Troost-Ekong. Cette contre-performance a relégué le pays hôte à la troisième place du groupe A. Suite à cela, Didier Drogba, s’exprimant sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), a adressé un message d’encouragement aux Éléphants.

Avec sagesse, Drogba a rappelé : «J’aimerais dire aux Ivoiriens qu’on n’a jamais remporté une CAN facilement. On a toujours été confrontés à des difficultés, que ce soit en 1992 ou en 2015, et cela a toujours été critiqué autour de la sélection. » De plus, il a souligné l’importance pour l’équipe de rester concentrée et lucide, mettant en avant la nature marathonienne de la compétition.

Désormais, les Super Eagles occupent la deuxième place derrière la Guinée équatoriale, tandis que la Côte d’Ivoire se retrouve en difficulté à la troisième position. Dans ce contexte délicat, Drogba a appelé à la persévérance : «Il est impératif de remporter le prochain match, de se qualifier, de finir deuxième voire même premier, car on ne sait jamais.» Notons que le défi actuel pour les Éléphants est de récolter des points cruciaux dans leur prochaine confrontation contre la Guinée équatoriale afin de garantir leur avancement dans la compétition.