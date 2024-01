CAN 2023: «Ils nous connaissent comme nous les connaissons», Jalel Kadri avant Tunisie-Mali

-Publicité-

Jalel Kadri était vendredi en conférence de presse. Et le sélectionneur de la Tunisie s’est prononcé sur le match contre le Mali ce samedi, comptant pour la deuxième journée de la poule E à la CAN 2023.

Surpris par la Namibie (0-1) pour son entrée en lice, la Tunisie n’a plus droit à l’erreur. Les Aigles de Carthage doivent réagir au risque de compromettre dangereusement leur chance de qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Et cela passe par une rencontre contre le Mali ce samedi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe E.

Contre les Aigles en quête d’un nouveau succès pour passer au second tour, les Carthaginois vont devoir sortir l’artillerie lourde pour espérer prendre les trois points de la partie. Une mission dantesque pour les Tunisiens mais Jalel Kadri sait comment faire pour parvenir à ses fins.

En conférence de presse vendredi, le technicien de 52 ans a confié que l’adversaire en face n’est pas un inconnu pour les siens qui l’avaient déjà affronte à plusieurs reprises. « Le Mali est une équipe que nous connaissons bien, nous les avons affrontés à différentes occasions ces dernières années avec des victoires des deux côtés. Ce sont deux nations qui se respectent. Ils nous connaissent comme nous les connaissons, et c’est l’une des meilleures sélections dans le tournoi », a-t-il déclaré.

Jalel Kadri a cependant pris quelques précautions pour ne pas être surpris comme c’est le cas face aux Namibiens, mardi dernier. « Il y aura des changements tactiques pour le match de demain. Chaque match a sa préparation, et nous avons déjà bien préparé cela avant la CAN. Nous nous sommes améliorés dans la construction d’actions offensives, ce qui était le cas face à la Namibie et aurait pu changer la physionomie du match », a-t-il ajouté. Pour rappel, le match Tunisie-Mali est prévu ce soir au stade Amadou Gon Coulibaly à partir de 21 heures (GMT+1).