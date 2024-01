CAN 2023, Guinée: « On a pris une grosse revanche contre la Gambie », Kaba Diawara

-Publicité-

En conférence de presse d’après-match, Kaba Diawara a savouré la victoire du Syli National, vainqueur de la Gambie (1-0) vendredi soir à la CAN 2023. Et le sélectionneur de la Guinée a confié que c’est une grosse revanche prise face aux Scorpions.

La Guinée affrontait la Gambie vendredi soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe C à la CAN 2023. Un remake de la huitième de finale de la précédente Coupe d’Afrique au Cameroun. Mais contrairement à l’édition 2021 qui a vu les Scorpions arracher la victoire, les trois points du match d’hier sont revenus au Syli National. Les Guinéens se sont en effet imposés sur le score de 1-0. Un but inscrit par Aguibou Camara, sur une passe décisive de Guilavogui.

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur Kaba Diawara a savouré cette victoire qui rapproche son équipe des huitièmes de finale, alors que les siens vont affronter le Sénégal lors de la dernière journée.

« L’analyse est comptable. On a réussi à prendre les trois points. Ce match correspond à une grosse revanche. La défaite (CAN 2021, NDLR…) contre la Gambie a été traumatisante pour moi et pour les 15 joueurs qui étaient avec moi à l’époque. Il ne fallait pas arriver face au Sénégal avec un ou deux points. Cette victoire est très bien pour nous », a déclaré Kaba Diawara.

Le technicien de 48 ans en a profité pour faire le point médical de son groupe, à cinq jours du match décisif contre les Lions de la Téranga (mardi). « Serhou Guirassy sera là au troisième match. Mohamed Bayo a été bon. Il faut se féliciter d’avoir deux grands attaquants. Ce sera utile contre le Cameroun. Naby est de mieux en mieux à l’entraînement. C’est une bonne chose. Il a joué quelques minutes aujourd’hui. Il est dans une bonne forme aussi« , a conclu Kaba Diawara. A noter qu’un match nul suffira aux Guinéens pour passer au second tour.