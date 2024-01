CAN 2023: « …éviter l’expérience douloureuse au Cameroun », Motsepe rassure sur la sécurité

-Publicité-

À la veille du coup d’envoi tant attendu de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, a tenu à rassurer l’opinion publique concernant les mesures de sécurité mises en place.

Lors d’une conférence de presse tenue à Abidjan, M. Motsepe a affirmé : « Je suis satisfait des mesures appropriées qui ont été prises pour s’assurer que nous allons éviter l’expérience douloureuse que nous avons eue au Cameroun. » Il faisait référence à l’incident survenu en 2022 lors d’un 8e de finale entre le Cameroun et les Comores où huit personnes avaient perdu la vie dans une bousculade près du stade d’Olembé, au nord de Yaoundé.

Reconnaissant les failles de sécurité lors de cet événement tragique, le président de la CAF a souligné que « l’accident du Cameroun était tout à fait évitable« . Depuis sa prise de fonction en 2021, M. Motsepe s’est engagé à renforcer la sécurité lors des compétitions sportives africaines.

La Côte d’Ivoire, pays hôte de cette édition, a pris des mesures drastiques pour assurer la sécurité des spectateurs et des équipes. Plus de 17 000 éléments des forces de l’ordre ont été déployés sur l’ensemble du territoire, et un investissement colossal d’environ 1,5 milliard de dollars a été consenti pour améliorer les infrastructures. Le nouveau stade d’Ebimpé, d’une capacité de 60 000 spectateurs, accueillera le match d’ouverture entre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau, ainsi que la finale prévue le 11 février.