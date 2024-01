CAN 2023 : en plein vol, l’avion de la Gambie fait demi-tour

-Publicité-

Suite à un problème de non-paiement des primes, qui a incité les joueurs à boycotter la cérémonie d’adieux avec le public prévue mardi, les Scorpions ont été confrontés à une situation effrayante ce mercredi lors de leur vol vers la Côte d’Ivoire pour participer au tournoi de la Coupe d’Afrique des Nations.

La Fédération Gambienne de Football (GFF) a annoncé sur sa page Facebook : « La GFF regrette d’informer le grand public que le vol affrété transportant les Scorpions à la Coupe d’Afrique des Nations est revenu à Banjul en raison de problèmes techniques. » En effet, le vol avait duré neuf minutes lorsque l’équipage a détecté un problème et a immédiatement demandé à retourner à Banjul.

Les premières investigations ont révélé une perte de pression et d’oxygène dans la cabine lors de l’atterrissage. Cependant, l’équipe technique d’Air Côte d’Ivoire, la compagnie exploitante du vol, enquête davantage pour déterminer la cause de ces problèmes. Actuellement, les joueurs et le personnel, tous indemnes, se dirigent vers l’Ocean Bay Hotel en attendant de plus amples instructions.

Par ailleurs, la GFF s’excuse pour tout désagrément et travaille activement pour trouver une solution rapide afin que l’équipe puisse se rendre en Côte d’Ivoire dès que possible. Malgré ce message rassurant, il est rapporté que certains joueurs ont perdu connaissance pendant le vol et présentent des symptômes tels que des difficultés respiratoires et des maux de tête à la suite de cet incident.