CAN 2023 en Côte d’Ivoire: Gervinho de retour parmi les Éléphants ?

-Publicité-

Yao Kouassi Gervinho, ancien attaquant de l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire, a exprimé son désir de participer à la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football (Can 2023). Le mercredi 19 juillet 2023, il a fait cette déclaration dans l’émission « Allumez la télé » de la chaîne nationale de Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI1).

En effet, l’attaquant ivoirien a émis le vœu de pouvoir jouer la CAN 2023 afin de défendre les couleurs de son pays. « Je reviens physiquement, je me sens bien. La forme, elle est là. Ça été toujours un honneur pour moi de pouvoir défendre les couleurs de la Côte d’Ivoire. La Can est la plus grande compétition africaine, donc tout jeune africain rêve de jouer. Avec l’engouement, l’ambiance, le monde qu’on va accueillir, ça donne envie de pouvoir assister à cette Can et de participer aussi », a-t-il souligné.

Le Jaguar, comme on l’appelle, a déclaré qu’il se sentait bien et qu’il était prêt à participer à des compétitions après avoir subi une blessure en Turquie le 29 octobre 2021. Notons que depuis le 22 décembre 2011, Gervinho est le président du Sacraboutou Sports de Bondoukou, club de football de 3e division ivoirienne.

Articles similaires