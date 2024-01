CAN 2023: éliminé avec l’Algérie, Djamel Belmadi accuse le président de la Fédération mauritanienne

-Publicité-

En conférence de presse après la déroute de l’Algérie, éliminée dès les phases de poule de la CAN 2023, Djamel Belmadi a dégainé contre l’arbitrage qu’il estime partial. Le coach des Fennecs a également porté de lourdes accusations contre le président de la Fédération mauritanienne de football.

La cuisante élimination de l’Algérie de la CAN 2023, la deuxième consécutivement et au premier tour, passe très mal dans le camp des Fennecs. Et encore plus chez Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’équipe algérienne. Face à la presse mardi soir, dans la foulée de la défaite des siens face à la Mauritanie (0-1), comptant pour la dernière journée du groupe D, le technicien de 47 ans a chargé violement l’arbitrage et estime que les décisions ont favorisé un camp au détriment de l’autre.

Le vainqueur de la CAN 2019 s’en est également pris au président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Ould Yahya. 2e vice-président de la Confédération africaine de football (CAF) et présent à la tribune VIP du stade de la Paix à Bouaké, le dirigeant serait descendu au bord du terrain pour mettre la pression sur les arbitres à plusieurs reprises, a insinué le coach algérien.

« C’est sûr et certain que de notre côté, elle n’a pas marché la VAR. C’est un constat. Ceci n’explique peut-être pas tout, mais… (…) Maintenant si vous voulez être aveugle… Moi, par contre, j’ai vu quelque chose sur le terrain», a glissé Belmadi, avant de détailler ses accusations.

« La ligne appartient aux arbitres, au 4e arbitre et aux entraîneurs. Quand je vois le président de la fédération qui vient durant tout le match haranguer l’arbitre et que j’explique à tout le monde ‘vous vous rendez compte ce qu’il est en train de faire ?’ et que tout le monde m’esquive et fait semblant de ne pas comprendre les uns après les autres… J’ai expliqué ça à tout le monde : sur le terrain, à l’extérieur, en rentrant, dans les coulisses. Où on a vu, dans le football mondial, un dirigeant descendre et parler avec les arbitres de touche ? Et ils font comme si de rien n’était. C’est insupportable, qu’est ce que vous voulez que je vous dise ? », a asséné l’entraineur.

Une sortie qui va certainement faire réagir la CAF et la Fédération mauritanienne. Des sanctions pourraient même être appliquées contre Djamel Belmadi pour ses propos. Le technicien Adel Amrouche n’a pas dit autant contre le Maroc qu’il a été suspendu 8 matchs par l’instance faîtière de foot africain avant d’être écarté de son poste de sélectionneur par la Tanzanie.