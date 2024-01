CAN 2023 : El Hadji Diouf s’attire la foudre de Lady Ponce

- Publicité-

L’ancien joueur sénégalais, El Hadji Diouf a récemment fait une sortie médiatique, dans laquelle, il critiquait le Cameroun. N’ayant pas apprécié cette sortie de l’ancien joueur sénégalais, la chanteuse camerounaise Lady Ponce a réagi violemment.

Au cours de son récent passage sur l’émission « Tout Pour La CAN », diffusée sur Canal+, l’ancienne légende des Lions de la Téranga, El Hadji Diouf a sévèrement taclé le Cameroun. « Le Cameroun se prend pour le continent. Mais c’est plutôt l’hôtel continental parce qu’ils se reposent sur leur histoire. Le Cameroun a beaucoup régressé. Aujourd’hui j’ai mal pour les supporters camerounais. Ils se reposent sur leur passé et c’est triste […] Aujourd’hui le vrai problème du Cameroun n’est pas sur le terrain, c’est un problème de gestion… », a laissé entendre l’ancien joueur sénégalais.

Malheureusement, cette déclaration d’El Hadji Diouf n’était pas la bienvenue chez la chanteuse camerounaise, Lady Ponce. Dans une publication sur sa page Facebook, elle s’en est prise à ce dernier. « Lui c’est qui svp ? excusez-moi je ne me rappelle pas vraiment de lui, c’est maintenant tout le monde qui parle mal à notre continent? Nous avons 5 étoiles! Ce Monsieur a quel trophée avec son équipe nationale? Alors petit prétendu mal élevé, jaloux, souffreteux et ruiné, il peut arriver des moments de reconstruction à chaque équipe, y compris à la toute meilleure qu’est la nôtre. Alors réduire notre pays à un hôtel est un manque de respect. Tu aurais pu te limiter à la performance de nos joueurs sans réduire notre pays à un hôtel. Pour ta gouverne, nos deux dernières CAN ont été remportées à chaque fois après avoir corrigé le Sénégal. Alors Petit prétentieux mal élevé, jaloux, souffreteux et ruiné, va te faire voir ailleurs. Nous ne sommes pas de la même catégorie », répond-t-elle.